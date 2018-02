Kunstacademie exposeert in CCL 28 februari 2018

02u56 0

Naar aanleiding van de dag van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) zette men in heel Vlaanderen de academies en conservatoria in de kijker. Ook in de stad Lokeren nam kunstacademie Ter Beuken deel aan het initiatief. Naast concerten en voorstellingen openden de kinderen van de tekenacademie een tentoonstelling met hun creatieve werken in de foyer van het Cultureel Centrum. Met de organisatie hoopt de kunstacademie Ter Beuken ook nieuwe leerlingen te overtuigen om zich in te schrijven voor het komende schooljaar.





(YDS)