Kunst verovert winkeletalages 26 maart 2018

In 52 Lokerse handelszaken zijn sinds kort kunstwerken te bewonderen. Voor de tweede editie van 'Amazing Art' stippelde serviceclub Agora Lokeren-Waasland een route uit langs de handelszaken. Cécile Blot, die nauw betrokken is bij het project, gidste zaterdag een groep nieuwsgierigen langs de verschillende etalages in het centrum. Op 7 april staat er ook een fietstocht gepland langs alle handelszaken, ook buiten de stad. De kunstwerken voor het initiatief werden gemaakt door mensen met een beperking in de ateliers van De Sperwer, Emiliani en Vesta. De werken zijn nog te bewonderen tot zaterdag 14 april. Op zondag 22 april volgt er een openbare veiling. De opbrengst van de veling is bestemd voor de ateliers die de kunstwerken hebben gemaakt. (YDS)