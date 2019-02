KTA-leerlingen werken aan acties om vertrouwen met politie te herstellen: “Toekomstgericht gesprek tussen directie, stadsbestuur en scholieren” Yannick De Spiegeleir

27 februari 2019

17u16 0 Lokeren In het Technisch Atheneum vond woensdagochtend een overleg plaats tussen de school, het stadsbestuur en vertegenwoordigers van de Turkse en Marokkaanse gemeenschap van Lokeren. Het doel: de rangen sluiten na het incident van afgelopen vrijdag waarbij scholieren slaags raakten met de politie. “Onze leerlingen willen zich op een positieve manier engageren om het vertrouwen tussen de jongeren en de politie te versterken”, zegt directrice Kristien De Wilde.

Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) en gemeenteraadsleden Oguz Poyraz (CD&V) en Suleyman Harrouch (Groen) en vertegenwoordigers van de Lokerse moskeeverenigingen schoven rond de tafel met de schooldirectie. Ook een delegatie van leerlingen die niet actief deelnamen aan het incident, maar wel ooggetuige waren, namen deel aan het gesprek.

“De leerlingen wilden kwijt wat de gebeurtenissen bij hen teweeg brachten en op een positieve manier mee nadenken over hoe een dergelijk incident in de toekomst kan vermeden worden”, klinkt het bij de directie. “De leerlingen zijn zelf erg onder de indruk van wat er na de schooluren is gebeurd en zijn zich bewust van de impact dat dit heeft op de school en Lokeren. Ze willen zich op een positieve manier engageren om het wederzijds vertrouwen tussen Lokerse jongeren en de politie te versterken. Ze formuleerden voorstellen voor initiatieven die inzetten op een constructieve relatie. De burgemeester engageert zich om hier actief aan mee te werken en zal nog meer inzetten op een goed contact tussen politie en de constructieve Lokerse jongeren.”

Ook Adem Mergen, moskeevoorzitter van de Turkse gemeenschap was aanwezig bij het gesprek. “We hebben de jongeren duidelijk gemaakt dat ze respect moeten hebben voor de ordediensten. Een oproep die we zullen herhalen in het vrijdaggebed.” Op het politiekantoor van de lokale politie werden vandaag ook een bos tulpen overhandigd door de Turkse gemeenschap van Lokeren als teken van goodwill.

Ondertussen loopt het politioneel en tuchtonderzoek verder. Het gesprek van vandaag staat los van eventuele tuchtmaatregelen die nog door de school zullen worden genomen. Leerlingen die actief betrokken waren bij het incident blijven ondertussen preventief geschorst.