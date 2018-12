KSA trekt na tien jaar stekker uit eindejaarsfuif Exit: “Veel vrijwilligers zitten in examenperiode” Yannick De Spiegeleir

28 december 2018

10u28 0 Lokeren De Lokerse jeugd moet dit jaar noodgedwongen uitwijken naar een andere stad of gemeente om oud op nieuw te vieren. Na tien edities besliste organisator KSA Lokeren om de Exit-fuif stop te zetten. “We hopen dat er andere jongeren opstaan om de fakkel over te nemen”, klinkt het.

Het is al enkele weken hét gespreksonderwerp onder Lokerse jongeren. Waar trekken we naartoe om 2019 al dansend en feestend in te zetten? Tien jaar lang was de Exit-fuif de vaste afspraak. Eerst in het Cultureel Centrum om later te verhuizen naar de grotere fuifzaal van het stedelijk jeugd- en sportcomplex.

Elk jaar was het ‘bakje vol’ en liep de zaal volledig vol met 1.400 jongeren die uit de bol gingen. Vorig jaar nog met een optreden van Michael Schack, drummer bij Netsky en Milk Inc. Toch besliste de KSA-leiding om de stekker uit het succesvolle concept te trekken dat ze ooit uit de grond stampten samen met jeugdhuis Okapi en Chiro Jeko, maar waarvan ze al enkele jaren alleen de kar trekten. De fuif leverde steevast een aardige duit op voor de werkingsmiddelen en zorgde voor heel wat samenhorigheid onder de vrijwilligers.

De jeugdbeweging ging dan ook niet over één nacht ijs om de beslissing te nemen. “Bij het organiseren van een fuif van deze omvang komt heel wat kijken. Je moet niet enkel paraat zijn in de nacht van oud op nieuw. Er gaan ook dagen van voorbereiding aan vooraf en de afbraak. Heel wat leden van onze leidingsploeg studeren bovendien in het hoger onderwijs en zitten volop in de blok voor de komende examenperiode”, zegt Pauline Aelterman, hoofdleidster van KSA Lokeren.

Samen met de stedelijke jeugddienst hoopt het leidingsteam van KSA Lokeren dat een andere jeugdbeweging straks opstaat om een nieuwe eindejaarsfuif te organiseren. “We hebben onze beslissing om te stoppen met Exit bewust vroeg gecommuniceerd in de jeugdraad van september. Voorlopig neemt er niemand de fakkel over, maar misschien zijn er naar volgend jaar toe wel meer mogelijkheden. Zelf werken we ook aan een nieuw fuifconcept op een ander tijdstip in het jaar, maar veel meer kan ik daar nog niet over zeggen.”

Rest de vraag waar de Lokerse jeugd in de nacht van maandag op dinsdag het nieuwe jaar kan vieren? In jeugdhuis Okapi is er dit jaar wel een nieuwjaarsfeestje, maar dat is intussen al volzet. “Van onze eigen leden hoor ik er dat sommigen uitwijken naar een fuif in Sinaai of gewoon thuis vieren onder vrienden”, weet Aelterman.