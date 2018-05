Kringwinkel brengt ode aan Royal Wedding 23 mei 2018

De koninklijke bruiloft van prins Harry en zijn Meghan Markle lokte afgelopen zaterdag wereldwijd miljoenen kijkers voor de buis. Het huwelijk ontsnapte evenmin aan de aandacht van kringwinkel De Cirkel. In een apart hoekje in het winkelpand aan de Bobijnerslaan kleedde Hilde Podevyn een volledige opstelling in als ode aan het kersverse paar. "Om onze klanten op hun wenken te bedienen, kleedden we onze winkel geregeld in volgens thema's. Door de massale aandacht voor de 'Royal Wedding' konden we nu ook niet achterblijven", lacht Podevyn. De opstelling is nog de hele week te bewonderen. (YDS)