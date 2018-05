Kraan hapt inkomhal CCL weg 24 mei 2018

02u32 0

Op het Kerkplein in Lokeren zijn de afbraakwerken aan de inkomhal van het Cultureel Centrum volop aan de gang. Een kraan hapte de voorbije dagen het gebouw neer dat plaatsmaakt voor een fiets- en wandeldoorgang naar de toekomstige woonwijk De Haagbeuk. Bij de forse afbraakwerken sneuvelde ook een raam van het horecapand waar tot april het Cultuurcafé gevestigd was. "Dat zoiets gebeurt bij dergelijke werken is niet abnormaal. De kosten van het herstel zullen gedragen worden door de aannemer", zegt burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld). De oude inkomhal verhuist in de toekomst naar de vestiaire van het CCL. De planning van de werken zit intussen op schema. De heropening van het Cultureel Centrum is voorzien voor begin oktober. (YDS)