Kraambeurs in AZL 09 maart 2018

In het AZ Lokeren kunnen aanstaande ouders dinsdag 13 maart een bezoek brengen aan de kraambeurs. De beurs wordt georganiseerd in samenwerking met Kind & Gezin, de burgerlijke stand van de stad Lokeren en het UZ Gent. Verder zullen er ook vroedvrouwen, sociaal verpleegkundigen, tabakologen en kinesisten van AZ Lokeren aanwezig zijn.





De kraambeurs vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur en is gratis toegankelijk.





Meer informatie is terug te vinden via www.azlokeren.be. (YDS)