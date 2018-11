Koveken juicht interimbureau voor reuzendragers toe: “Na een stoet ben je pompaf” Yannick De Spiegeleir

15 november 2018

18u28 0 Lokeren De vzw Reuzen in Vlaanderen wil een interimkantoor oprichten voor reuzendragers om het tekort aan sterke schouders onder de Vlaamse reuzen op te vangen. De Lokerse vzw Koveken, die al een halve eeuw een reuzenstoet organiseert, juicht het initiatief toe.

Reuzenstoeten bestaan al sinds de twaalfde eeuw in Vlaanderen, maar tegenwoordig kampen bijna alle reuzengilden met een tekort aan dragers. Vroeger werd je reuzendrager van vader op zoon, maar die traditie geldt niet altijd meer. Al hebben ze bij Koveken niet te klagen. De traditionele stoet eind september viel dit jaar helaas in het water door het slechte weer, maar de vzw vindt elk jaar wel voldoende sterke schouders om het gewicht van de poppen te torsen. In totaal zijn er vijftien reuzendragers voor de acht reuzen die de vzw beheert.

“Een paar jaar geleden hadden we een probleem, maar via mond-aan-mondreclame en een oproep op sociale media konden we nieuwe en jonge vrijwilligers overtuigen zich te engageren als reuzendrager”, legt secretaris Eddy Van Bockstal van vzw Koveken uit. “Alleen als we op verplaatsing gaan met de reuzen, wat drie tot vier keer per jaar gebeurt, is het niet altijd makkelijk om mensen te vinden. Zeker daarom is het een goede zaak dat de vzw Reuzen in Vlaanderen een interimbureau gaat oprichten om dat probleem aan te pakken.”

Van Bockstal weet waarover hij spreekt, zelf kroop hij ook al eens in de rol van reuzendrager. “Bij temperaturen van dertig graden een gewicht dragen van tientallen kilo’s is niet te onderschatten. Aan het einde van zo’n stoet ben je uitgeput. Zeker als ze je dan nog vragen om de reus te laten dansen”, lacht hij.

Enthousiasme

Toch merkt de secretaris van Koveken dat er enthousiasme groeit bij de jeugd. “In Eksaarde hebben enkele jonge gasten zich ontfermd over de plaatselijke reuzen. Normaal zouden ze dit jaar een eerste keer naar onze stoet afzakken, maar jammer genoeg werd die afgelast.” Kwinten Van Campenhout , een van de Eksaardenaars die zich ontfermde over Philippe Lanchals en Florentina De Gruutere, bevestigt dat. “Onze reuzen zijn gebaseerd op de heer en dame van Eksaarde, die heel wat voor het dorp betekend hebben. Naast de jaarlijkse kermis van Eksaarde is het inderdaad ook de bedoeling om hen in de volgende editie van de reuzenstoet van Koveken te laten meelopen.”

Groepsgevoel

Van Bockstal kan de ervaring alleen maar aanraden. “Als je zo’n reus draagt, zal je even zweten. Maar door die gezamenlijke inspanning kweek je wel een groepsgevoel. Ik wil ook een warm pleidooi houden voor vrouwelijke reuzendragers. Er zijn plannen om in het kader van de Warmste Week met een reus naar het provinciaal domein in Wachtebeke te trekken en daar zal alvast één vrouw mee haar schouders onder een reus zetten.” Wie zichzelf geroepen voelt, kan contact opnemen via info@koveken.be of zich melden op de Facebookpagina van Koveken.