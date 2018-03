Koppel doet terrasje bij winterweer 01 maart 2018

02u49 0 Lokeren De barre weersomstandigheden hielden Marcel De Paepe en Kathleen Verstuyven gisteren niet tegen om een terrasje te doen na hun bezoek aan de wekelijkse woensdagmarkt.

Op het terras van de Falstaff genoten ze rustig van het winterzonnetje. Zonder terrasverwarmer in de buurt, maar met een warm koffietje dichtbij wapende het koppel zich tegen de vrieskou. Veel gezelschap van andere marktbezoekers kregen ze niet. Die zochten allemaal binnen de warmte op. "Als de zon schijnt, moeten we ervan genieten. Dat regenweer van een paar weken terug stoorde ons veel meer. Als het buiten koud is, trek je gewoon wat extra kleren aan. Persoonlijk geniet ik zelfs van die koude temperaturen, want bij warm weer zie ik meer af", lacht Verstuyven. (YDS)