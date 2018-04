Koppel biedt Thaise keuken aan in Spoelewijk 28 april 2018

02u39 0

Liefhebbers die gezellig willen tafelen en genieten van de Aziatische keuken, kunnen sinds kort terecht bij 'Cozy Thai' in Spoele 47. In de horecazaak van Steven De Caluwé en Ploipailin Suebsri kan je gerechten afhalen, maar ook de benen onder tafel schuiven. Gasten kunnen er zelfs tokkelen op de piano in de zaak. Het koppel etaleerde eerder al zijn voorliefde voor de Thaise keuken in de Food Street van de Fonnefeesten. "Door democratische prijzen te hanteren willen we de drempel bewust verlagen om te proeven van de overheerlijke Thaise keuken", verduidelijken Steven en Ploipailin. "We bieden ook catering aan voor evenementen." Cozy Thai is elke week open van donderdag tot en met maandag. Meer info op de Facebookpagina Thai Cuisine by Cozy Thai. (YDS)