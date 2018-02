Koffiebos wijkt voor woningen LOT GROENE LONG BEZEGELD ONDANKS HEVIG BUURTPROTEST YANNICK DE SPIEGELEIR

16 februari 2018

02u54 0 Lokeren In de Kasteeldreef in Eksaarde wordt deze maand nog gestart met de kap van het Koffiebos. Dat heeft het actiecomité 'Red het Koffiebos' vernomen van de projectontwikkelaar. "Het stadsbestuur is mee verantwoordelijk voor deze kaalslag door de verkoop van stadsgronden", zegt Merijn Van de Geuchte, namens de buurt.

De buurt spaarde het afgelopen jaar kost noch moeite om een kaalslag te vermijden voor de groene long in hun achtertuin. De enquête 'Red het Koffiebos', met de vraag voor inspraak in de verkavelingsplannen, werd door 500 mensen ondertekend. Er werden tal van bezwaarschriften ingediend, beroep aangetekend bij het provinciebestuur en daarna volgden ook nog raamaffiches en een tekenwedstrijd om de problematiek onder de aandacht te brengen.





"Onbegrijpelijk"

Ondanks eerdere positieve berichten in september is het lot van het Koffiebos, dat zijn naam dankt aan de vroegere aanwezigheid van een koffiebranderij in Eksaarde-dorp, nu toch bezegeld. Een groot deel van de bomen verdwijnt om plaats te maken voor een nieuwe woonbuurt met 18 woningen. Dat bevestigde de projectontwikkelaar aan de protestgroep. Het nieuws komt hard aan bij de buurt.





"Men heeft de mond vol over burgerparticipatie, maar ondanks het verzamelen van 500 handtekeningen zijn wij als burgers nauwelijks betrokken bij dit dossier. Bovendien werd het negatieve advies van de provinciale ambtenaar genegeerd", zegt Merijn Van de Geuchte. Het actiecomité wijst met een beschuldigende vinger richting het stadsbestuur. "Door de verkoop van stadsgronden heeft de aanpalende eigenaar de mogelijkheid gekregen om zijn grond bereikbaar te maken. Het stadsbestuur heeft de verkaveling dus mee mogelijk gemaakt en er zo voor gezorgd dat dit bos moet verdwijnen. We vinden het onbegrijpelijk. Zeker als je weet dat even verderop in de Kasteeldreef een aantal nieuwe woningen zijn gezet die niet verkocht raken."





De voorwaarden die in de verkavelingsvergunning zijn opgelegd voor het voorzien van een groenzone en nieuwe aanplanting vormen volgens het buurtcomité slechts een doekje voor het bloeden.





"Die voorwaarden zijn ondermaats. Er zijn 25 waardevolle bomen aangeduid van meer dan 100 jaar oud. Daarvan mogen er drie blijven staan binnen de verkaveling en zes op de aanpalende grond van het OCMW", klinkt het.





Schepen van Ruimtelijke Ordening Filip Liebaut (CD&V) verdedigt de positie van het stadsbestuur in het dossier. "Er zijn door de stad wel degelijk pogingen ondernomen om in de voorwaarden van de verkavelingsvergunning zoveel mogelijk groen te weerhouden. Daarop is door zowel het actiecomité als de ontwikkelaar beroep aangetekend bij de deputatie. Enkele maanden later ontvingen wij signalen van de ontwikkelaar dat er een nieuwe aanvraag zou ingediend worden voor de bouw van aanleunwoningen waarbij het Koffiebos gespaard zou blijven, maar finaal heeft de ontwikkelaar beslist om toch door te gaan met zijn originele plannen met als argument dat er wel degelijk vraag is naar vrijstaande woningen in Eksaarde." Volgens de schepen maakt de verkoop van de stadsgronden geen wezenlijk verschil in het dossier. "Als de stad die gronden niet had verkocht, had de verkavelaar wel een in- en uitweg gevonden door grond aan te kopen in de Kasteeldreef."





De buurt brengt zondag een laatste groet aan het Koffiebos tijdens een afscheidsmoment. De actie start om 10 uur op het evenementenplein in Neerhof. Er zal een symbolische minuut stilte worden gehouden en sympathisanten kunnen een afscheidsboodschap achterlaten.