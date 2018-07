Koffiebos verdwijnt onder kapmes 28 juli 2018

02u33 0 Lokeren Na een uitstel van enkele maanden door het broedseizoen moest het Koffiebos in Eksaarde er deze week dan toch aan geloven.

De buurtbewoners betreuren het dat hun protest tegen de kap zonder resultaat bleef en dat een groot deel van de bomen moet wijken voor de bouw van woningen. "Het stadsbestuur had nochtans alle sleutels in handen om van ons Koffiebos een groene long in Eksaarde te maken. Ze kiest echter voor beton. Men heeft geen gehoor gegeven aan onze voorstellen", zegt Merijn Van de Geuchte van het buurtcomité en kandidaat voor Groen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.





Schepen Filip Liebaut (CD&V) benadrukt dat de stad en de buurt wel rond de tafel zaten om afspraken te maken rond groenbehoud met de ontwikkelaar. "Het buurtcomité heeft het overleg beslist om eenzijdig beroep aan te tekenen bij de provincie. Dat werd verworpen. Het beroep van de bouwheer werd ontvankelijk en gegrond verklaard, waardoor de boszone honderden vierkante meters kleiner werd."





(YDS)