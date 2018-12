Kluis en geld buitgemaakt bij inbrakenreeks Kristof Pieters

11 december 2018

13u46 0 Lokeren De politie van Lokeren heeft de voorbije dagen een hele reeks inbraken moeten vaststellen. Daarbij werden vooral geld en juwelen buitgemaakt maar ook een kluis.

Dinsdag was er een aangifte van gestolen werkmateriaal op een bouwwerf in de Rechtstraat. Maandag werd een portefeuille gestolen uit een vrachtwagen die geparkeerd stond in de Koning Boudewijnlaan. Er werd een ruitje ingeslagen. Nog op maandag was er een melding van een inbraak in een handelszaak in de Bobijnerslaan. Een raam werd opengebroken en een kluis gestolen. Er vonden ook heel wat woninginbraken plaats. In de Oosteindestraat werd het cilinderslot afgebroken bij de deur van een woning. Het verdere nadeel was niet meteen duidelijk. In dezelfde straat was ook een inbraakpoging. Op de Gentse Steenweg werd door dieven het glas van een achterdeur verbrijzeld. De woning werd deels doorzocht en er werd geld gestolen. In de Langestraat kommen dieven over de afsluiting om vervolgens de achterdeur te kunnen openbreken. Het huis werd doorzocht maar het precieze nadeel was nog niet meteen duidelijk. Bij een inbraak in de Raapstraat werden juwelen buit gemaakt. Tot slot was er ook nog een inbraakpoging in de Vierschaarstraat.