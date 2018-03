Klokjesworp op de Markt 28 maart 2018

Op de Markt voor het stadhuis vindt zaterdag de jaarlijkse klokjesworp voor kinderen plaats. Alle kindjes tussen 2 en 8 jaar worden verwacht. In ruil voor het opvangen klokje dat paaskip Charlotte uit de lucht laat vallen, krijgen de kinderen overheerlijke paaseitjes met fairtradechocolade. Ouders kunnen dienen hun kinderen verplicht aan te melden tussen 14.30 en 15 uur op het stadhuis. Ze worden opgedeeld in vier verschillende leeftijdsgroepen. De klokjesworp met paaseitjes wordt gratis aangeboden door de Stedelijke Raad voor Feestelijkheden en GROS. Meer info via 0496/60.23.59. (YDS)