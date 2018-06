Kleuters geven elkaar 'ja-woord' 08 juni 2018

Vier koppels kleuters van basisschool Heiende stapten gisteren in het huwelijksbootje in het kerkje naast de school. "Het idee voor de trouwpartij ontstond omdat enkele ouders van kleuters trouwen. Zo werd een heel project rond trouwen op poten gezet", zegt kleuterleidster Isabel De Roover. Een kwartiertje voordat de viering begon, stroomden ouders en grootouders toe in het kerkje. Ook de andere leerlingen van de school waren van de partij. Na het officiële gedeelte, vormden de leerlingen een erehaag voor de pas getrouwde koppeltjes die vrolijk naar buiten huppelden. Het feest werd afgesloten met een receptie. (KDBB)