Klant niet tevreden: politie moet escortedame bevrijden Kristof Pieters

11 december 2018

13u55 0

De politie van Lokeren moest zaterdagnacht rond 1 uur een vrouw bevrijden uit een woning. Ze had zelf de hulpdiensten kunnen alarmeren. De vrouw mocht het huis niet verlaten omdat de klant “niet tevreden was over de aangeboden diensten”. De politie deed de nodige vaststellingen. De Lokerse agenten pakten zondag ook nog een 31-jarige man op in het kader van intrafamiliaal geweld. Hij werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter en onder voorwaarden vrijgelaten.