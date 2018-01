Klant café verliest deel van zijn oor 02u56 0

De politie van Lokeren heeft zaterdagnacht rond 1 uur een vreemde oproep binnengekregen. Een caféklant was op de Markt een stuk van zijn oor verloren. Het slachtoffer werd verzorgd in het ziekenhuis. De omstandigheden waarin dit gebeurde, blijven voorlopig onduidelijk maar mogelijk was het slachtoffer betrokken geraakt in een dronkemansruzie. (PKM)