Klacht over inkijk door trampoline bij buren Kristof Pieters

02 april 2019

15u59 0

De politie van Lokeren krijgt soms de vreemdste klachten binnen. Eentje voor de top tien is wellicht die van een bewoner die klaagt over de kinderen van de buren die telkens binnenkijken in de tuin. De dispatcher dacht aanvankelijk dat de dreumesen van de buren misschien over een drone met camera beschikten. “Nee, over een trampoline”, bleek het antwoord.