Kippenactie IDM 30 maart 2018

02u53 0

Moerbeke-Waas





Afvalintercommunale IDM organiseert in samenwerking met de lokale handelaars een kippen-promocampagne. In april kan je tot 3 euro kippen aankopen met telkens 1 euro korting. Kippen zijn goede verwerkers van keuken- en tuinresten zoals gekookte etensresten of vers gemaaid gras. "Door het scharrelen gans de dag door houden kippen ook je tuin proper en zorgen ze voor meststoffen voor je tuin", klinkt het bij IDM. Meer informatie via www.idm.be/kippenactie.





(YDS)