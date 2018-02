Kinderen ruilen tutje voor knuffelbeer 05 februari 2018

Tijdens de publieke opening van het Huis van het Kind konden Lokerse kleuters zaterdagochtend hun fopspeen aan een tutjesboom hangen. In ruil kregen ze van de medewerkers een mooie knuffelbeer. "Tegen deze zomer willen we graag een échte boom in het Bospark in gebruik nemen als Tutjesboom", zegt schepen Claudine De Waele (Open Vld). Het idee van een fopspeenboom komt overgewaaid uit het buitenland. Zo is de tutjesboom al een tijdje in Denemarken ingeburgerd. Dichter bij huis is er al een tutjesboom terug te vinden in de Gentse Tuin van Kina, een botanische tuin en museum met een educatieve werking voor kinderen. (YDS)