Kinderen leven zich uit tijdens Binnenspeeldag Yannick De Spiegeleir

21 november 2018

18u31 0

Het sport- en jeugdcomplex werd vandaag omgetoverd tot een groot binnenspeelterrein voor de Lokerse jeugd. De kleuters konden terecht in verschillende speelhoeken: bouwen met magisch zand, lichteffecten creëren, snoezelen, genieten van een voorleesmoment en knuffelturnen behoorden tot het ruime aanbod. Voor de lagere schoolkinderen was er een ruim assortiment aan workshops met gezelschapsspelen, kartonnenoorlog, kindertheater, wildbreien, silent disco, circus en creatool. Naast de randanimatie konden de ouders en grootouders genieten van een tas koffie in de ontmoetingsruimte.