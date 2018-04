Kinderen grabbelen naar paasklokjes 04 april 2018

Paaskip Charlotte was zaterdag op post voor de jaarlijkse klokjesworp. Enkele honderden kinderen grabbelden onder het goedkeurende oog van hun ouders naar de piepschuimen paasklokjes die Charlotte over de Markt uitstrooide. Nadien konden ze hun vangst inruilen voor een heerlijk zakje paaseieren in het stadhuis. De blije gezichtjes spraken boekdelen. Het evenement werd druk bezocht door Lokerse gezinnen ondanks het wisselvallige weer. Zo moest Charlotte meerdere keren uitrukken om de jongste groep kinderen te bevoorraden. De klokjesworp is een initiatief van de raad voor Feestelijkheden. In samenwerking met de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking werd opnieuw gekozen voor fairtradechocolade.





