Kinderen creatief met metaal in Vagevuursite 23 augustus 2018

02u43 0

Op de Vagevuursite heeft vzw Elastik een eerste workshop metaalbewerking voor kinderen op poten gezet. Smid Rik Aper van Manus Atelier wil de jonge deelnemers warm maken voor technieken om metaal te bewerken, aan elkaar te bevestigen en te vervormen. Met hamer en aambeeld gingen ze aan de slag om hun eigen creaties vorm te geven. "In de toekomst willen we nog meer van deze workshops organiseren in samenwerking met Lucifer, het kunstproject van Vagevuur. Ook Kunstacademie Ter Beuken heeft al interesse getoond om mee haar schouders te zetten onder een activiteit." De jongeren gingen tijdens de eerste workshop ook samen aan de slag om een stalen frame te vervaardigen voor een reus die in september zal meelopen in de Kovekensstoet. (YDS)