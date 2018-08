Kinderen centraal op Fonnefeesten Lokerse Feesten 09 augustus 2018

02u26 0 Lokeren Een massa kinderen kwam gisteren spelen tijdens de kindernamiddag van de Fonnefeesten. De organisatoren richtten het hele festivalterrein in op kindermaat met springkastelen, circustentjes en gekke creaties waar de kinderen naartoe gezogen werden.

Jong, maar evengoed oud, kwam genieten op één van de vele terrasjes. IJsjes of een pannenkoek hoorden daar ook bij. "We moedigen kinderen aan om actief deel te nemen aan de activiteiten. Ze kunnen een volksspel spelen, een zaadbom maken, bijtjes knutselen of gewoon hun fantasie de vrije loop laten en zelf iets in elkaar boksen", klinkt het bij de organisatoren. Dankzij de vele schminksters liep het festivalterrein al snel vol met beestjes, prinsen en prinsessen. De organisatie gooide een massa strandballen in het publiek. Die dienden niet om zomaar mee te nemen naar huis, wel om samen spelletjes te spelen. Daarmee mochten ook de jongste Lokeraars al eens kennismaken met het festivalterrein, want een Lokeraar kan niet snel genoeg betrokken worden in het tiendaagse feestgebeuren.





(KDBB)