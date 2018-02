Kinderen boven op eerste Lokeren All Stars 19 februari 2018

02u26 0 Lokeren De Vagevuursite aan de Heilig Hartlaan vormde zaterdag het decor voor de eerste editie van Lokeren All Stars.

Het feest begon al in de late namiddag met een aperitiefmoment in de winterbar en kinderanimatie voor de jongsten. Op de binnenplaats van de voormalige Windekindschool konden kinderen zich laten schminken.





Later op de avond, nadat de bedtijd voor de jongste bezoekertjes was aangebroken, werd het feest verdergezet in de kapel van Vagevuur met draaitalent van eigen bodem. Als leuke gimmick kregen bezoekers met All Stars een korting op hun toegangsticket. (YDS)