Kerstman deelt pakjes uit in Daknamstadion

Foto Yannick De Spiegeleir Eén van de jonge bezoekertjes gaat op de foto met de kerstman. Lokeren In het stadion van Sporting Lokeren verzamelden zaterdag een vierhonderdtal Lokeraars voor een kerstfeest van sociale organisaties.

Net als voorgaande jaren sloegen serviceclub Rotary, ontmoetingshuis de Moazoart, de Toevlucht en het Sociaal Huis de handen in elkaar om maatschappelijk kwetsbare gezinnen een warme kerst voor te schotelen. Na een heerlijk kerstmenu deelde de kerstman pakjes uit in samenwerking met Xmas in a Box van De Ronde Tafel.





Privéfeest

Het Lokerse koppel Bernard en Martine Van De Velde had nog iets extra in petto met vijftig voedselpakketten en vijftig bons voor een plaatselijke beenhouwerij. "Die pakjes hebben we bekostigd met de opbrengst van een privéfeest. We komen zelf niets tekort, dus waarom zouden we het niet delen met anderen", aldus het koppel. (YDS)