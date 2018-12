Kerstbaby Samuel ziet levenslicht in AZ Lokeren Yannick De Spiegeleir

25 december 2018

In het AZ Lokeren werd deze ochtend om 6.15 uur de kleine Samuel geboren. Het kerstkindje is het derde zoontje van Elsa en Johannes uit Zele. “Hij weegt 2,8 kilogram en meet 47 centimeter”, aldus de trotse ouders. “Normaal was Samuel uitgerekend voor eind januari, maar tijdens het kerstdiner voelde ik de weeën opkomen”, vertelt Elsa. “We hebben snel wat spullen bij elkaar gezocht en ’s ochtends vroeg was Samuel er al.”