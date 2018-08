Kerkplein twee keer opengebroken 30 augustus 2018

Door een misverstand is het Kerkplein niet één, maar twee keer opengebroken de afgelopen weken. Paul Leys, zaakvoerder van hotel La Barakka betreurt het incident. "Zonde van al dat werk en de verloren tijd. Bovendien zal ook mijn terras, een ruimte die ik huur van de stad, nog moeten worden heraangelegd." De aannemer bevestigt de extra werken. "Vorige week was alles in gereedheid gebracht voor de aanleg van kasseien, maar deze week bleek op een werfvergadering plots dat we alles opnieuw moesten openbreken voor een strook met teelaarde." Schepen van Openbare Werken Sabine Van Rysselberghe (Open Vld) reageert namens de stad. "Ik was niet op de hoogte van de werfvergadering en zal mij informeren bij onze diensten. Een meerkost is er sowieso niet voor de belastingbetaler, want de werken op het Kerkplein worden uitgevoerd op kosten van een projectontwikkelaar. De zone waarin het terras van La Barakka ligt, zal pas in een volgende legislatuur worden aangepakt."





(YDS)