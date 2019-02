Keert zerotolerancebeleid terug in Lokeren? “Gebruik van fysiek geweld door jongeren tegen politie is verontrustend fenomeen” Yannick De Spiegeleir

26 februari 2019

Eind jaren negentig kondigde toenmalig burgemeester Georges Anthuenis een nultolerantiebeleid af in Lokeren na aanhoudende overlast met allochtone hangjongeren. De voorbije jaren kon Lokeren haar imago van 'probleemstad' van zich afschudden, maar na het incident van afgelopen vrijdag, waarbij scholieren twee agenten werkonbekwaam sloegen, steekt een oud zeer opnieuw de kop. "Bij elke nieuwe jonge generatie die zich wil laten gelden, moeten we de puntjes op de i zetten", zegt politiecommissaris Rudi De Clercq.

“Als het nog eens uit de hand loopt, zullen we legitiem geweld gebruiken”, sprak Lokers korpschef Patrick Trienpont maandagavond klare taal voor de camera van VTM. Een dag nadat Lokeren in het oog van de storm terechtkwam, blijven de feiten die zich afgelopen vrijdag aan de schoolpoort van het Technisch Atheneum afspeelden, nazinderen in de Durmestad.

Politiecommissaris en stadsgids Rudi De Clercq was twintig jaar geleden nauw betrokken bij de invoering van het befaamde zerotolerance- of lik-op-stuk-beleid waarbij bepaalde overlastfenomenen meteen kordaat bestraft worden. “Bij mijn gidsbeurten vroegen mensen mij wel eens of er nog sporen zijn van het nultolerantiebeleid. Ik antwoord hen dan dat we als politie in samenspraak met de dienst Integrale Veiligheid van de stad altijd kort op de bal zijn blijven spelen. Dat doen we ook vandaag door extra te patrouilleren aan de schoolpoort en ook in parken en op fuiven zijn we nadrukkelijker aanwezig om snel te kunnen ingrijpen.”

De Clercq verwacht niet meteen dat de situatie in Lokeren zal escaleren. “De problemen steken de kop op in golfbewegingen: bij elke nieuwe generatie zijn er jongeren die haantjesgedrag vertonen en zich willen laten gelden. Het is dan belangrijk als politie om de puntjes op de ‘i’ te zetten.” Wat wel een nieuw fenomeen is volgens De Clercq is het gebruik van fysiek geweld door jongeren tegen politieagenten. “Een verontrustend gegeven waar we kordaat tegen moeten optreden.”

Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) op zijn beurt pleit net als gisteren om de rust te laten terugkeren in Lokeren. Op de gemeenteraad van Lokeren benadrukte hij dat Lokeren een supergezellige stad is en blijft. “Laat ons nu niet in overdrive gaan. Lokeren is ‘The Bronx’ niet, ook niet na dit ene incident. De criminaliteitscijfers in Lokeren zitten nog altijd onder het gemiddelde in het arrondissement. Het is ooit anders geweest”, stelt de burgervader.

Adem Mergen, voorzitter van de Turkse moskeevereniging, drukt zijn spijt uit over het incident. “We zullen een gesprek voeren met de ouders van de betrokken leerlingen. Woensdagochtend hebben we een overleg met de burgemeester en de directie”, zegt Mergen. Enkele jongeren die betrokken waren bij het incident getuigden vandaag zelf anoniem voor de camera van VTM. “De politie heeft eerst geslagen. Wij hebben bewijs dat we niks hebben misdaan”, klinkt het.

Bij het Technisch Atheneum hopen ze dat de rust snel kan terugkeren. “In afwachting van de resultaten van het onderzoek zijn een aantal leerlingen preventief geschorst. De school zal de procedure uit het schoolreglement volgen in de verdere afhandeling van deze zaak. We stellen alles in het werk om leerlingen en ouders die nood hebben aan een gesprek hierover op te vangen”, klinkt het in een persmededeling.