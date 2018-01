Karate Club start nieuwe reeks lessen 02u55 0

Karate Club Lokeren start het nieuwe jaar met een nieuwe reeks gratis initiatielessen voor kinderen vanaf 5 jaar, elke vrijdag vanaf 12 januari van 17.45 tot 18.45 uur en elke zondag van 9.45 tot 10.45 uur. Vooraf inschrijven is niet nodig, geïnteresseerden kunnen gewoon ter plaatse komen en deelnemen. Elke deelnemer krijgt een kleine attentie. Alle activiteiten vinden plaats in het sportcomplex in de Kazernestraat 95. Meer informatie via het nummer 0498/51.51.72. (YDS)