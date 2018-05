Kandidaat-koper aan de haal met motor 02 mei 2018

In Lokeren is een man slachtoffer geworden van een oplichter. Een kandidaat-koper uit Nederland kwam langs om een motor Suzuki GSXR te kopen. De eigenaar gaf hem toelating om een testrit te maken en had zijn eigen motorfiets, een Augusta Brutale, als onderpand gegeven. De Nederlander verdween echter met de noorderzon. Nadien bleek dat de motorfiets die hij in onderpand achterliet, gestolen was. (PKM)