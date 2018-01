Kabinetsmedewerker Theo Francken overleden 02u47 0 YDS Theo Francken en kabinetsmedewerker Freija De Bock.

Freija De Bock (41) uit Lokeren is maandag overleden aan de gevolgen van kanker. De juriste was kabinetsmedewerker van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken en het brein achter de nieuwkomersverklaring voor vreemdelingen. Ze was ook de auteur van 'The Cancer Survival Guide'. Ze schreef het boek nadat ze drie jaar geleden kanker overwon, maar herviel. Haar boodschap: ook met uitgezaaide kanker kun je nog genieten van het leven. De staatssecretaris uitte zijn medeleven met de familie onder meer via sociale media. "Rust in vrede, lieve Freija. Ons kabinet stuurt al onze liefde naar uw man, twee zoontjes en familie", tweette hij. "Freija was een fantastische dame die gemist zal worden." Het boek bestellen kan via lcdendermonde.be. (YDS)