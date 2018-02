Juwelendief blijkt ook metalfan te zijn 20 februari 2018

Dieven hebben vrijdag ingebroken in een woning in de Brielmolenstraat in Lokeren. De dader kroop binnen via een badkamerraam en stal geld, juwelen maar ook LP's van Metallica. Er was ook een inbraak in de Vredegerechtstraat. Daar werd het raam van de achterdeur ingeslagen. Er werden juwelen gestolen. (PKM)