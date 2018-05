Juffen staken, leerlingen De Springplank oefenen dansje schoolfeest 17 mei 2018

Bij basisschool De Springplank heeft een deel van het leerkrachtenteam gisteren deelgenomen aan de vakbondsoptocht tegen de pensioenhervorming in Brussel. Vooral in de kleuterschool was er sprake van een minimumbezetting en ook in het lager onderwijs namen twee leerkrachten deel aan de betoging.





"De ouders van onze kleuters hebben gehoor geven aan onze oproep om zoveel mogelijk zelf opvang te regelen. Er zijn vandaag een dertigtal kleutertjes aanwezig op school die samen worden opgevangen", klinkt het in de school.





Ook in de afdeling lager onderwijs bleven enkele leerkrachten afwezig, maar dat werd op creatieve wijze opgelost. Hun collega's maakten van de gelegenheid gebruik om op de speelplaats het dansje te oefenen met hun leerlingen voor het nakende schoolfeest. (YDS)