Judas Priest maakt metaldag Lokerse Feesten compleet 22 juni 2018

De Lokerse Feesten maakten gisteren bekend dat ook Judas Priest op hun podium verwacht wordt. Daarmee is de affiche van metalzondag compleet. Behalve de heavymetal-giganten Judas Priest, komen op zondag 5 augustus ook At The Gates, Diablo Blvd, Goe Vur In Den Otto, Gojira, Steel Panther, Hatebreed en Brides Of Lucifer langs. Het volledige programma is te vinden op www.lokersefeesten.be.





(KDBB)