Jongeren raken slaags 02 juli 2018

02u30 0

De politie van Lokeren kon de dader vatten van een agressie in de Prosper Thuysbaertlaan. Een 14-jarige alarmeerde de politie nadat hij slagen had gekregen van een andere jongere. De agenten troffen de 14-jarige verdachte aan in het station. Na een achtervolging konden ze hem vatten. (PKM)