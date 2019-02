Jongeren raken slaags met politie aan schoolpoort in Lokeren, burgemeester roept op tot kalmte Kristof Pieters en Yannick De Spiegeleir

25 februari 2019

11u41 80 Lokeren Een groep jongeren van allochtone origine is afgelopen vrijdag slaags geraakt met agenten van de politie Lokeren. Twee agenten raakten hierbij gewond en zijn werkonbekwaam. Ook enkele jongeren raakten gewond bij de schermutselingen. Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) roept op tot kalmte en benadrukt dat geweld tegen de politie niet getolereerd kan worden.

Op sociale media circuleren momenteel vrij heftige beelden van het incident. Dat deed zich vrijdagavond rond 16 uur voor aan de deur van het Technisch Atheneum in Lokeren. Zes agenten moest het opnemen tegen een kleine menigte van scholieren en werden langs alle kanten belaagd en ook geslagen. “We waren door de directie zelf opgebeld om tussenbeide te komen in een conflict tussen twee jongeren die daar school lopen”, zegt commissaris Rudi De Clercq.

“Ter plaatse hebben een aantal andere jongeren zich plots tegen de politie gekeerd en is de situatie geëscaleerd. Daarbij zijn ook slagen uitgedeeld. Twee van onze mensen zijn hierbij gewond geraakt en zijn werkonbekwaam. Uiteraard zorgen de filmpjes die zijn gemaakt en de ongenuanceerde reacties erop dat de gemoederen nog meer oplaaien. Hierdoor was het ook het voorbije weekend bijzonder onrustig in Lokeren. Intussen is er al een overleg geweest met de burgemeester, de korpschef en de directie van de school.”

In totaal zijn er vrijdagavond twee minderjarigen en één meerderjarige opgepakt. Ze werden voorgeleid voor de jeugd- en onderzoeksrechter. Ze zijn vrijgelaten onder voorwaarden. Burgemeester Filip Anthuenis vraagt iedereen om de kalmte te bewaren maar benadrukt ook dat geweld tegen de politie niet getolereerd kan worden. Hij zal vanavond op de gemeenteraad nog een verklaring afleggen.

De directie van de school had vrijdagavond lucht gekregen van een op til zijnde vechtpartij, mogelijk met jongeren van een andere school uit het Gentse. De amokmakers wilden het dispuut uitvechten voor de deur van het Technisch Atheneum. De politie stuurde enkele ploegen ter plaatse om dit te voorkomen. Volgens een aantal scholieren die getuige waren van de incidenten, hadden de jongeren op de beelden niets te maken met de zaak waarvoor de politie aanvankelijk was opgetrommeld. “Ze waren slechts toeschouwers. De politie vroeg om de identiteitskaart van een jongen maar hij had die niet bij zich en toen is alles snel geëscaleerd. Hij werd heel hardhandig aangepakt waardoor zijn vrienden te hulp schoten en daarna is het natuurlijk alleen maar van kwaad naar erger gegaan.” Eén van de jongeren die gearresteerd werd, is een 15-jarige scholier van het Atheneum. Hij postte nadien op sociale media een foto van zijn verwondingen. Volgens de jongen werd hij een blauw oog geslagen en gebeten door de politiehond.