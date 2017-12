Jongeren betrapt met drugs op zak 02u30 0

Bij een controle van enkele jongeren in het Prinses-Josephine Charlottepark in Lokeren is een 17-jarige betrapt met cannabis op zak. Er werd proces-verbaal opgesteld en de drugs werd in beslag genomen. Bij een tweede controle in hetzelfde park was het weer prijs. In het ondergoed van een 19-jarige vonden agenten drie pakketjes met cannabis. (PKM)