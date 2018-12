Jongeman voorgoed ongeschikt nadat hij met cocktail van drugs tegen gevel knalt Koen Baten

18 december 2018

17u21 2

Jelle V. uit Lokeren is door politierechter Peter D’hondt voorgoed ongeschikt verklaard om ooit nog met de wagen te rijden. De man reed vorig jaar met zijn voertuig onder invloed van alcohol en een hele cocktail aan drugs tegen een omheining waarna hij tot stilstand kwam tegen een gevel van een woning. Bij de controle bleek hij onder invloed te zijn van onder andere heroïne en cocaïne. De gevel liep door de klap ook aanzienlijke schade op.

De man zelf was in slaap gevallen kort voor het ongeval gebeurde. Zijn wagen was volledig vernield en ook hijzelf raakte gewond. De man zou ondertussen aan de beterhand zijn en zijn gebruik geminderd hebben, maar politierechter Peter D'hondt besliste om hem toch van de openbare weg te houden tot hij kan aantonen dat hij volledig clean is. V. kreeg ook een geldboete opgelegd van 2.700 euro en twee jaar rijverbod. Hij moet ook slagen in theoretische en praktische proeven als hij afgekickt is.