Jonge chauffeur heeft pas 22 dagen zijn rijbewijs en wordt al geflitst Koen Baten

16 november 2018

Ferre L. uit Lokeren moest vrijdagochtend voor de rechtbank in Dendermonde verschijnen nadat hij op 22 november vorig jaar geflitst werd op de Eksaardebaan. De jongeman reed met een snelheid van 77 kilometer per uur in de bebouwde kom. Op het moment van de feiten had de beklaagde nog maar 22 dagen zijn rijbewijs. “Waarschijnlijk was ik iets te enthousiast over mijn rijbewijs en had ik het te laat gezien", gaf L. toe. De jongeman verkocht intussen zijn wagen en rijdt met een kleiner en lichter model rond. De snelheidsovertreding leverde hem wel een geldboete op van 600 euro. De jonge bestuurder zal bovendien ook zijn wagen 21 dagen langs de kant moeten laten staan en slagen in zijn theoretisch rijexamen alvorens hij terug achter het stuur kan kruipen.