Jonge bestuurder krijgt 11 jaar rijverbod na politieachtervolging met 215 kilometer per uur op E17 Koen Baten

30 november 2018

10u51 0 Lokeren Youssef E.A. uit Antwerpen is veroordeeld tot een rijverbod van 11 jaar en een boete van 10.400 euro nadat hij vorig jaar in Lokeren vluchtte voor een politiecontrole met een hoge snelheid tot wel 215 kilometer per uur.

Toen de politie Youssef E.A. op 30 mei 2017 aantrof in de Zelestraat in Lokeren en wou overgaan tot een controle, ging A. ervandoor met een hoge snelheid. Hierbij negeerde hij een rood licht, ging hij over enkele volle lijnen en sneed hij een andere de pas af waardoor een ongeval nipt vermeden kon worden.

“Eenmaal hij op de E17 in de richting van Antwerpen raakte, reed hij met zijn BMW met een snelheid van maar liefst 215 kilometer per uur", zegt Dries Tanghe van het Openbaar Ministerie. “Hierbij haalde hij in langs rechts, reed hij op de pechtstrook en slalomde tussen het verkeer. Ook de wegpolitie werd er toen bijgehaald om de achtervolging in te zetten.”

In Antwerpen crashte hij daarna tegen een verlichtingspaal. Samen met zijn passagier sloeg hij op de vlucht. “De politie kon beide mannen daarna snel vatten. De bestuurder beschikte niet over een geldig rijbewijs en reed bovendien onder invloed van cannabis, cocaïne en heroïne. Dit onverantwoorde rijgedrag verdient een bijzonder strenge straf”, aldus de openbaar aanklager.

A. zelf had weinig toe te voegen aan de feiten, waardoor politierechter Peter D’hondt besliste dat het over en out was. De man kreeg een geldboete van 10.400 euro en een rijverbod van 11 jaar. Hij moet ook alle examens opnieuw afleggen. Bovendien werd de jongeman voorgoed ongeschikt verklaard om ooit nog achter het stuur plaats te nemen.