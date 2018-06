Jong gezin dakloos na woningbrand 16 juni 2018

02u31 0 Lokeren Een huis in de Hoekstraat in Lokeren, vlak op de grens met Lochristi, is donderdagavond deels uitgebrand. De buurman sloeg alarm nadat hij een doordringende brandgeur waarnam in zijn eigen woning.

"Ik zat in mijn zetel naar het wereldkampioenschap voetbal te kijken toen ik plots een sterke brandgeur rook", vertelt hij. "Ik riep nog naar mijn vrouw of er iets aan het aanbranden was in de keuken, maar dat was niet het geval. Toen ik op straat ging kijken, zag ik rook uit de woning van de buren komen. Ik heb onmiddellijk de brandweer gebeld."





De opgeroepen brandweerposten van Lokeren en Lochristi konden voorkomen dat de volledige woning in vlammen opging, maar het vuur en rook brachten de woning toch aanzienlijke schade toe. Het vuur ontstond om een onbekende oorzaak in de keuken op het gelijkvloers. De vlammen sloegen al snel door naar de eerste verdieping en zelfs naar een deel van de zolder.





De bewoners, een jonge Romafamilie, woonden nog maar enkele weken in de getroffen woning. Ze waren niet thuis op het moment dat de brand ontstond.





Door de brand was de Hoekstraat een hele tijd afgesloten voor het verkeer. (PKM)