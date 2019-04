Jong en oud ontdekken vernieuwd Cultuurcentrum Yannick De Spiegeleir

06 april 2019

21u02 0 Lokeren Ze hebben er een jaar geduld voor moeten oefenen, maar zaterdag konden de Lokeraars het vernieuwde CC Lokeren en CultuurCafé verkennen.

Het ‘futureproof’ programma op maat van jong en oud bracht een variatie van media, technologie en kunst. In de kelder van het CC kon je zelf je eigen hologram creëren en in de nieuwe vergaderzalen stonden arcadegames opgesteld en kon je in aanraking komen met Virtual Reality (VR). De ‘Vierkante Meter’-band zorgde voor een muzikale toets op ‘het kleinste podium ter wereld’ en zoetekauwen konden zich verlekkeren op lollywafels.