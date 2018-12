Jeugdhuis in kerststemming voor eerste editie ‘Winterterras Okapi’ Yannick De Spiegeleir

20 december 2018

16u42 0 Lokeren Wie kerstsfeer wil opsnuiven is dit weekend aan het juiste adres bij jeugdhuis Okapi in de Kerkstraat voor de eerste editie van openluchtbar ‘Winterterras’. “De opbrengst gaat integraal naar de renovatie van ons dak”, zegt het bestuur.

In de zomer is ‘Terras Okapi’ een vaste voor gezelligheid en plezier met een hapje en een drankje. Moet ook kunnen in de winter dachten ze bij het kernbestuur van het jeugdhuis en jeugdbewegingen Chiro Jeko en KSA Lokeren. Vrijdag en zaterdag kan je in de tuin van het jeugdhuis laveren tussen de jeneverkramen en glühweinketels of je honger stillen met lekkere croque-monsieurs. Dj-sets, een spelletje nagelkloppen én een gokwedstrijd waarbij een beenhesp te winnen valt, zorgen voor het nodige entertainment. Zondag verhuist het gebeuren naar de Kerkstraat zelf in teken van de koopzondag van de lokale handelaars.

De opbrengst van het gebeuren is volledig bestemd voor de renovatie van het dak van het jeugdhuis. “Deze zomer nog hebben we onze handen uit de mouwen gestoken om het interieur van het jeugdhuis volledig onder handen te nemen. Nu komt het dak aan de beurt”, verduidelijkt Okapi-voorzitter Bram De Cock. In het café van het jeugdhuis hangt sinds kort ook geluidsisolatie geïllustreerd met een tekening van de Lokerse tekenaar ‘Vizid’. “We willen in het jeugdhuis opnieuw meer ruimte maken voor concerten in samenwerking met het Cultureel Centrum van Lokeren. Zo staat Milo Meskens hier zaterdagavond op het podium voor een optreden”, zegt kernbestuurslid Wim Van Vlierberghe. Het concert van Meskens is de enige activiteit met toegangsgeld (8 euro voor leden Okapi – 10 euro voor niet-leden) dit weekend.

Meer informatie over het programma en de timing van Winterterras op de Facebookpagina van Jeugdhuis Okapi.