Jeugdboekenmaand in bib 28 februari 2018

De pas vernieuwde bibliotheek legt in maart haar jeugdige bezoekers in de watten. Aanstaande zaterdag is er een verwendag voor kids. Ouders en hun kroost kunnen genieten van een drankje en lekkernij. Er is kindergrime en om 10.30 uur wordt er een verhaaltje voorgelezen. Op woensdag 14 en 21 maart staan er gratis voorleesmomenten gepland voor kinderen vanaf 4 jaar. Op zaterdag 24 maart houdt poppentheater Kastrol halt voor twee voorstellingen om 10 en 11 uur. Tot slot staat er op woensdag 28 maart ook nog de gratis voorstelling gepland van de film Hop voor kinderen vanaf 5 jaar om 14.30 uur.





(YDS)