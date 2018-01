Jazzklub programmeert Lokerse bands 23 januari 2018

Het eerste weekend van februari opent de Lokerse jazzklub zijn deuren voor groepen die slechts zijdelings iets met jazz te maken hebben. Op vrijdag 2 februari staat Lawen Stark & His Band op het programma. Hij brengt blues met een dosis swing. Op zaterdag 3 februari komen twee groepen naar de Lokerse Jazzklub die niet echt jazz spelen, maar muziek met een stevige Lokerse binding. Het duo Gerry De Mol & Vardan Hovanissian spelen een intieme set eenvoudige kleine liedjes over o.a. Nietsche, Darwin en Leopold II, maar ook over gebeurtenissen en mensen dichterbij. De Peperbuskers brengen in het tweede gedeelte hun Lokerse Liekskes. Tickets voor één van beide avonden kosten 12 euro voor niet-leden, 10 euro voor leden en 5 euro voor jongeren onder de 25 jaar. (YDS)