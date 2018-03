Jazzklub ontvangt Mephiti 16 maart 2018

De Lokerse Jazzklub ontvangt op zaterdag 24 maart Mephiti in haar uitvalsbasis in de AVLO-kantine aan de Sportlaan. Mephiti is het geesteskind van saxofonist Eric Bogaerts. In een behoorlijk originele bezetting worden jazz, folk, klassieke muziek en soundscapes ondergedompeld in een verstillende Scandinavische sfeer. Het optreden start om 20.30 uur. Tickets kosten 10 euro voor leden en 12 euro voor niet-leden. Wie jongeren is dan 25 jaar, betaalt slechts 5 euro. Meer info via www.lokersejazzklub.be.





