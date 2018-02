Jazzklub ontvangt Jim Snidero Quartet 19 februari 2018

In de Lokerse Jazzklub aan de Sportlaan kan je op zaterdag 3 maart het Jim Snidero Quartet aan het werk zien. De Amerikaanse saxofonist is een gepassioneerd muzikant. Hij speelde met zowat iedereen die er toe doet in de jazzwereld en werd door de gespecialiseerde pers bejubeld. Het concert start om 20.30 uur. Tickets kosten 15 euro voor niet-leden en 13 euro voor leden. Wie jonger is dan 25 jaar, betaalt slechts 5 euro. (YDS)