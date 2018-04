Jazzklub ontvangt Badenhorst 09 april 2018

De Lokerse Jazzklub ontvangt op zaterdag 14 april jazzartiest Joachim Badenhorst. Het optreden start om 20.30 uur. De muzikant is al jaren niet meer weg te denken uit het jazz- en impro-circuit. Hij wordt met lof overladen voor zijn creativiteit en zijn open blik op de muziek. Steeds bereid om nieuwe wegen te verkennen, inviteert hij voor het concert in Lokeren een aantal internationale gasten.





Het repertoire gaat van solospel op klarinet over duo's en trio's tot kwartet. De toegang bedraagt 13 euro voor leden en 15 euro voor niet-leden. Wie jonger is dan 25 jaar betaalt slechts 5 euro. (YDS)