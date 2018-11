Jazzklub ontvangt Anthony Claeys Quartet Yannick De Spiegeleir

22 november 2018

In de Lokerse Jazzklub kan je op zaterdag 1 december gaan kijken naar een optreden van Anthony Caleys 4-tet. Het Anthony Claeys Quartet brengt moderne jazzcomposities, neergepend door de groepsleden. Dromerige ballades en catchy melodieën met een hedendaagse hartslag geven de musici de kans met hun solo’s de compositie te voeden. Gitarist Anthony Claeys stelde een uitgekiende groep samen waarbij het jonge talent Igor Doubay zijn neus aan het venster kan steken. De reputatie van deze band groeit met elk concert dat ze spelen. En spelen doen ze momenteel volop in de clubs. In het kader van Music For Life gaat de opbrengst van de soep- en croque monsieurverkoop tijdens dit concert naar Alderande. Het optreden start om 20.30 uur in het lokaal van AVLO in de Sportlaan. Tickets kosten 12 euro voor niet-leden en 10 euro voor leden. Jongeren onder 25 jaar betalen slechts 5 euro.